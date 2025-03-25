Китайская Xiaomi активно переманивает сотрудников BMW

Xiaomi, пока не продающая машины в Европе, переманивает сотрудников BMW. Китайский IT-гигант, который недавно вышел на автомобильный рынок, задумался об экспорте — запуск бренда в странах за пределами Китая запланирован на 2027 год. Но подготовка ведется уже сейчас: Xiaomi начала набирать персонал в свой европейский исследовательский центр и активно переманивает в него сотрудников BMW. Некоторые из них уже приняли предложение, выяснил Reuters.

© Motor.ru

Возглавит исследовательский центр Xiaomi в Европе Рудольф Диттри, выходец из BMW. К нему присоединится и Душан Сарак, который также работал в BMW и подконтрольной баварскому концерну Rolls-Royce. Китайской компании удалось переманить из BMW и Янниса Хеллвига, который получил должность ведущего инженера — он будет отвечать за разработки и интеграции.

Несколько вакансий в европейском центре Xiaomi все еще свободны, в частности, ведется поиск дизайнеров и инженеров по динамике. По неофициальным данным, исследовательский центр будет базироваться по соседству с BMW в Мюнхене. Агентство Reuters предполагает, что в задачи организации будут входить в том числе сертификация и адаптация моделей Xiaomi для европейского рынка.

Первой моделью Xiaomi стал электрический седан SU7, затем появилась его заряженная версия SU7 Ultra, а сейчас к старту продаж готовится кроссовер YU7. В 2026 году к ним должен присоединиться более крупный и вместительный вседорожник, который станет первым гибридом китайской марки — пока он фигурирует в СМИ под кодовым именем Kunlun.