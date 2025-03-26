В Англии стартовали продажи новой версии пикапа Toyota Hilux

Гибридный Hilux доступен исключительно в комплектации Double Cab Invincible X по цене от 39 182,50 фунтов стерлингов без учета НДС (примерно 4,25 млн рублей по текущему курсу). Такая цена может показаться высокой, но Toyota делает ставку на экономичность и улучшенные характеристики новинки.

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Гибридная система, основанная на 2,8-литровом дизельном двигателе, дополнена стартер-генератором и компактной батареей, установленной под задними сиденьями. Благодаря системе рекуперативного торможения, батарея подзаряжается, обеспечивая дополнительные 16 л.с. мощности и 65 Нм крутящего момента.

Это, по словам представителей Toyota, улучшает отклик на газ, работу системы старт-стоп и управляемость на бездорожье. Таким образом, гибридный Hilux может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет автомобиль с высокой топливной экономичностью и отличными внедорожными характеристиками.

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