В РФ открыли предзаказы на кроссовер Lynk & Co 900

Cтоличный дилер E.N.Cars открыл предзаказы на новый флагманский внедорожник бренда Lynk & Co, принадлежащий компаниям Geely и Volvo.

© Российская Газета

Модель Lynk & Co 900 построена на платформе SPA Evo, которая создана исключительно для передовых гибридов и располагает пневмоподвеской. Ее длина - 5240 мм, ширина - 1999 мм, а высота - 1810 мм. В зависимости от исполнения автомобилю полагаются колеса различного диаметра: 20 и 21 дюйм.

Стоимость гибридного внедорожника начинается от 6 168 000 рублей за комплектацию Halo с 1,5 литровым двигателем мощностью 721 л.с и достигает 7 941 000 рублей за топовую версию Explorer Edition с 2-литровым двигателем мощностью 857 л.с.

Автомобили доступны в двух цветах: сером и голубом, интерьер выполнен в различных вариациях, а сиденья обиты натуральной кожей.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Ранее "РГ" рассказала о том, что под брендом Nordcross в РФ будут официально продавать машины Lynk & Co.