Перечислены главные недостатки Kia Rio российской сборки

У седана Kia Rio российской сборки есть несколько серьезных недостатков. О главных проблемах популярной в нашей стране модели рассказал изданию «Газета.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Одной из самых распространенных жалоб специалист назвал плохую шумоизоляцию салона. По словам Житнухина, при езде даже на небольших скоростях внутри машины отчетливо слышен шум дороги и работы двигателя, что доставляет серьезный дискомфорт при длительных поездках.

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Другой немаловажной проблемой является жесткая подвеска. Несмотря на неплохую управляемость, такая настройка ходовой создает неудобства для водителя и пассажиров при езде по плохому дорожному покрытию. Еще одним проблемным местом седана считаются автоматические коробки передач, срок службы которых составляет около 150 тысяч километров. При этом трансмиссиям требуется регулярное обслуживание, в случае отсутствия которого автоматы гораздо раньше выходят из строя.

Финальным слабым местом Rio эксперт назвал двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. При регулярном обслуживании и замене масла эти моторы рассчитаны на 250 тысяч километров пробега. В то же время агрегаты не обладают выдающимися характеристиками. Недостаточно мощные двигатели могут создать проблемы при обгонах на трассах.

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