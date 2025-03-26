В самых популярных пикапах Ford найдена опасная неисправность

Власти США начали расследование в отношении 1,3 млн пикапов Ford F-150 из-за самопроизвольного переключения передач, которое приводит к кратковременному заклиниванию колеса. Об этом сообщает Reuters.

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Национальное агентство по безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование в отношении Ford F-150 2015-2017 годов после получения жалоб от 138 автовладельцев.

Автомобилисты сообщили о самопроизвольном переключении трансмиссии на низшие передачи при движении по скоростной трассе, после чего автомобили быстро замедлялись. Владелец одного из пикапов сообщил, что чуть не вылетел через лобовое стекло, когда коробка передач внезапно перешла с шестой ступени на первую при скорости 70 миль в час (113 км/ч).

В случае, если дефект подтвердится, автомобили могут быть отозваны для ремонта. Представитель Ford заявил, что автопроизводитель сотрудничает с NHTSA, расследование касается машин с шестиступенчатой ​​коробкой передач. На протяжении многих лет Ford F-150 был самым продаваемым автомобилем в США.

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