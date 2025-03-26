Stellantis возобновит производство двигателей V8 Hemi в этом году

Представители концерна сообщили, что поставят на поток сборку моторов объемом от 5,7 до 6,4 литра. Кроме того, инженеры наладят выпуск наддувных агрегатов 6.2. Собирать высокопроизводительные двигатели будут на территории США. Ожидается, что знаменитые моторы пройдут частичную модернизацию, которая позволит сделать двигатели менее вредными для окружающей среды.

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Производство V8 Hemi запустят на территории США в нынешнем августе. Инженеры займутся сборкой нескольких модификаций моторов. Помимо стандартного 5,7-литрового V8, который устанавливают на пикапы Ram 1500 и внедорожники Dodge Durango, в обновленное семейство войдут 6,2-литровый наддувный Hellcat и 6,4-литровый Apache. При этом Stellantis не будет производить в США 6,4-литровый мотор, который сегодня используется в пикапах Ram 2500 и 3500

Вся линейка высокопроизводительных агрегатов будет основана на архитектуре Gen 3. При этом инженеры проведут модернизацию двигателей, чтобы сделать их более безопасными для окружающей среды. Своим решением о возобновлении производства V8 Hemi концерн дал понять, что не прекратит выпуск автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в ближайшее время.

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В начале марта стало известно, что на конвейер вернется суперпикап Ram 1500 TRX, который тоже будут оснащать «восьмерками» Hemi. Таким образом новый босс Stellantis решил кардинально изменить стратегию развития.