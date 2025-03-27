Новая версия Niva Legend будет стоить на 600 000 дороже базовой

Накануне стало известно, что нижегородская компания «Промтех» запускает серийное производство спецверсии Lada Niva Legend под названием «Niva Тайга», у которой, в свою очередь, будет более «злое» исполнение «Niva Тайга Трофи».

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В списке доработок «Тайги» заявлены кузовной обвес, светодиодные фары, перерабоотанная подвеска и внедорожные шины. У «Трофи» вдобавок имеются электрическая лебёдка спереди и грязевые шины размерностью 235/75 R15.

За наиболее «упакованный» вариант придётся заплатить 1 649 000 рублей. Для сравнения, Lada Niva Bronto, то есть заводской вариант тюнинга, стоит от 1 487 000 до 1 545 000. Стандартный внедорожник предлагается минимум за 1 059 000.

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Между тем, АвтоВАЗ модернизировал самую дорогую Lada Granta. Так, оснащение модели расширено за счёт появления климат-контроля и ряда других функций.