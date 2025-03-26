Hyundai нашел решение вопроса американских пошлин на импорт

Пошлины на импортные товары, которые вступают в силу со 2 апреля, вызвали замешательство, если не сказать панику, среди многих иностранных компаний. Но только не в Hyundai, которая инвестирует 21 миллиард долларов в американскую промышленность, о чём накануне было заявлено в Белом доме.

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Среди главных проектов — сталелитейный завод стоимостью 5,8 миллиарда долларов в Луизиане, строительство которого создаст дополнительные 1 500 рабочих мест. В корейской компании заявили, что инвестиционный пакет будет способствовать увеличению постоянных рабочих мест к 2028 году до 14 тысяч, а более широкий экономический эффект, как ожидается, создаст более 100 тысяч прямых и косвенных рабочих мест в смежных отраслях.

Сталь нового поколения с завода будет использоваться для производства электромобилей на заводах Hyundai в США. Автопроизводитель уже производил автомобили в Алабаме, а дочерняя компания Kia имела один в Джорджии, но в 2024 году Hyundai в этом же штате открыла ещё один завод — Metaplant, где в настоящее время производятся обновленные Ioniq 5s.

Их оставшегося пакета около 9 миллиардов выделено на увеличение производства автомобилей с целью достижения 1,2 миллиона единиц в год. Помимо Ioniq 5 новый завод будет производить еще пять электромобилей марок Hyundai, Kia и Genesis, а также гибриды, о чём заявляла в мае прошлого года.

Трамп назвал действия Hyundai признаком того, что политика работает так, как и предполагалось. Он отметил, что завод в Луизиане будет производить более 2,7 миллиона тонн стали в год. «Это будет первый сталелитейный завод Hyundai в США, один из крупнейших в мире, поставляющий сталь для своих автозапчастей и заводов в Алабаме и Джорджии, которые вскоре будут производить более одного миллиона автомобилей американского производства каждый год», — заявил он.

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Сталь и алюминий облагаются 25-процентной пошлиной, и это касается не только необработанных металлов, но и продукции из них. Учитывая отношение Трампа к Южной Корее в целом, когда американский президент обвиняет её в ограблении США с помощью внутренних импортных пошлин, то это верный ход Hyundai для осуществления своих планов.