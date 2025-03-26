Нигерийский мастер превратил картонные отходы в Lamborghini

Нигерийский мастер Эценумхе Ахмад удивил интернет-сообщество, создав работающую копию спорткара Lamborghini Egoista из картона.

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На реализацию этого проекта у него ушло два года, и результат превзошел все ожидания: самодельный суперкар не только выглядит как оригинал, но и способен развивать скорость до 40 километров в час благодаря установленному двигателю.

Видео, на котором Ахмад разъезжает по улицам на своем картонном Lamborghini, стало вирусным, собрав миллионы просмотров. Пользователи в восторге от его изобретательности: одни называют это «гениальным», другие шутят о необходимости мыть картонную машину на автомойке.

Ахмад поделился, что всегда имел талант к созданию подобных объектов и не проходил специального обучения. В своих проектах он использует переработанные материалы, превращая отходы в функциональные конструкции, передает Independent.

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