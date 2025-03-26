Назван самый безопасный автомобиль в Китае

Новый электроседан Xiaomi SU7 успешно прошёл серию краш-тестов и по их итогам получил пять звёзд за безопасность. Первый электромобиль компании показал самый высокий уровень безопасности среди машин, которые прошли испытания по стандартам в прошлом году, — 93,5%, что на 8,7% выше среднего результата.

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Защиту водителя и пассажиров оценили на 94,31%, системы помощи водителю — на 95,25%, безопасность пешеходов и велосипедистов — на 90,42%, что на 13% выше среднего. Отдельно была отмечена система автоматического экстренного торможения и эффективность оптики.

Для теста была выбрана полноприводная модификация Xiaomi SU7 Max с LiDAR-датчиком AT128 от Hesai и системой помощи водителю Xiaomi Pilot Max. В Китае стоимость автомобиля стартует от 300 тысяч юаней (около 3,5 миллиона рублей).

Xiaomi SU7 — пятиметровый седан с трёхметровой колесной базой. Он представлен как в заднеприводном исполнении с одним электродвигателем мощностью 295 лошадиных сил, так и в полноприводной версии с двухмоторной силовой установкой в 664 лошадиные силы. В этом варианте батарея ёмкостью 101 кВт·ч позволяет проехать до 800 километров на одной зарядке.

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Это первая модель Xiaomi Auto, выпущенная в марте 2024 года. В настоящее время спрос на SU7 превышает предложение — время ожидания модели достигает 11 месяцев.