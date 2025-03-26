На продажу выставили 35-летний ВАЗ-2109 гаражного хранения

В Тольятти на продажу выставили красный ВАЗ-2109 1990 года выпуска - объявление появилось на одном из классифайдов, выяснила "Российская газета".

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Владелец пишет, что автомобиль в основном стоял в гаражном боксе, а указанный пробег 10 тысяч км - ограничение сайта в связи с возрастом машины. Отмечается, что авто не имеет дефектов по кузову, все детали - родные.

Автомобиль ранних лет выпуска - "девятка встала на конвейер в 1987 году - примечателен "низкой" торпедо и коротким крылом.

ВАЗ-2109 комплектуется 64-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,3 литра и МКП.

Цена - 400 000 рублей. Владелец допускает обмен на другое авто или гараж.

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Ранее "РГ" писала о ВАЗ-2100 1992 года выпуска, которую продают за 15 млн рублей.