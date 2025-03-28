Aston Martin выпустил игровой симулятор

Он работает на топовом «железе» и оснащен 49-дюймовым дисплеем с поддержкой технологии HDR10+ Gaming. Конструктивно симулятор представляет собой углепластиковый монокок с «передком» в стиле машин Aston Martin.

© Motor.ru

Фирма Aston Martin и Curv Racing Simulators выпустили обновлённую версию игрового симулятора AMR-C01 — модель называется AMR-C01-R. Ей заменили «железо» и улучшили эргономику, но посадка игрока по-прежнему напоминает таковую в «Валькирии». Главное приобретение — изогнутый 49-дюймовый дисплей Samsung с поддержкой стандарта HDR10+ Gaming, низкой задержкой (1 мс против 4 мс в прошлой версии) и переменной частотой кадров до 240 Герц (было 120 Гц).

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Вся аппаратная часть «упакована» в углепластиковый монокок с улучшенной системой охлаждения и возможностью апгрейда, хотя до этого может и не дойти. В AMR-C01-R используется процессор Intel Raptor Lake Refresh, 32 гигабайта оперативной памяти DDR5, SSD-диск на два терабайта и топовая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Планируется выпустить всего 50 таких игровых центров, а стоить они будут от 58 750 фунтов стерлингов (6,4 млн р.) без учета налогов.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

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Фирменный игровой симулятор есть и у Pagani. Он создан в коллаборации с Racing Unleashed, оснащен рулем и сиденьем от Huarya R, педалями Asetek SimSports, активной системой удержания и может имитировать действие продольных и поперечных сил. А ещё на нём можно запустить Assetto Corsa Pro — основанную на реальной физике версию гоночного симулятора Assetto Corsa.