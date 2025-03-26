«Росатом» запатентовал дизайн электрического фургона

На патентные изображения в базе ФИПС обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». Права на дизайн фургона защитила фирма «Юматекс», дочерняя структура госкорпорации «Росатом». На рисунках запечатлена модель, прототип которой показали еще год назад в рамках международного форума «АтомЭкспо» в Сочи, но подробностей о ней практически нет.

© Motor.ru

Год назад сообщалось, что «Росатом» работает над российской платформой для электромобилей. Это будет универсальная «тележка» для таких машин, включающая в себя ходовую часть, зарядную и двигательную, а также систему управления. При этом использовать ее могут все автопроизводители, которые нуждаются в архитектуре. В основе платформы «Росатома» лежит электропривод первого поколения, состоящий из инвертора, редуктора и электромотора в одном корпусе.

© Автопоток / t.me, ФИПС

Что же касается прошлогоднего прототипа, то у него был композитный кузов, а оснащен он был батареей емкостью 32 киловатт-часа. Запас хода на одном ее заряде был оценен в 300 километров по циклу NEDC.

В том же 2024 году «Росатом» зарегистрировал новый автомобильный бренд Voyt. Заявка оформлена как раз на фирму «Юматекс».

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К 2030 году, согласно стратегии развития электротранспорта, в России должны выпускать по 200−220 тысяч «зеленых» машин. Однако пока в стране работают только два завода, которые суммарно выпускают по 50 тысяч электрокаров. Согласно прогнозу «Росатома», к началу следующего десятилетия 40−45 процентов машин будут электрическими — как в мире, так и в России.