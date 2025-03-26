Житель Томска украл у москвича Genesis и застрял на трассе

В Москве вор украл автомобиль Genesis стоимостью свыше 6 млн рублей и заглох на трассе. Об этом пишет столичная прокуратура.

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«Криминальный заказ он получил от своего соучастника, который четко указал на машину, которую надо похитить, а также передал смартфон — устройство для хищения машины, специальный прибор для подавления GSM-сигнала, ключ от гаража, подменные государственные регистрационные знаки и проинструктировал его о способе хищения», — говорится в публикации.

За кражу мужчине — безработному жителю Томска — пообещали 400 тыс. рублей. Однако, выехав за пределы Москвы, автомобиль внезапно заглох, а дверь захлопнулась. Злоумышленник же остался стоять на улице — спустя время он решил убежать. Вскоре его задержала полиция.

До этого в США злоумышленники похитили восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors.

На заводе заметили пропажу восьми новых спорткаров только после того, как на предприятие позвонили из офиса шерифа. Один из полицейских увидел Corvette с заводскими технологическими наклейками примерно в 14 минутах езды от завода.

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