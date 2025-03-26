В России уже можно заказать новейший Lynk & Co 900: сколько он стоит

Московский дилер начал оформлять предварительные заказы на новую модель Lynk & Co, которая буквально недавно вышла на рынок Китая. Флагманский внедорожник с гибридной силовой установкой оценили в России в 6 168 000 рублей за 721-сильную модификацию. Для заказа доступны автомобили в двух цветах: сером и голубом.

Дебютировал Lynk & Co 900 в начале 2025 года. Это трехрядный внедорожник длиной 5,24 метра, который по габаритам превосходит Li L9. В его основе лежит платформа Volvo SPA, а из оснащения заявлены полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 20 градусов, адаптивные амортизаторы и двухкамерные пневмостойки.

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В салоне у 900-го 30-дюймовый экран, протянувшийся от центра почти до края передней панели со стороны пассажира, узкая цифровая панель приборов за рулем, а также планшеты для пассажиров сзади. В списке опций аудиосистема Harman/Kardon с динамиками в подголовниках и электрорегулировки сидений на всех трех рядах.

В состав гибридной установки входят бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и два электромотора суммарной мощностью 721 лошадиная сила. Именно эту модификацию можно заказать в России. В Китае также есть версия с турбомотором 2.0 и двумя электродвигателями, совокупная отдача которых 734 силы, а также топовый 857-сильной вариант с тремя электромоторами.

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