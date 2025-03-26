Cотни километров федеральных трасс расширят до четырех полос

Крупные проекты по расширению пропускной способности дорог реализуются в Дагестане и Татарстане, Владимирской и Воронежской областях, а также Приморском крае, заявил Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

«В 2025 году запланировано расширение около 290 км федеральных трасс до четырёх полос, что позволит повысить безопасность движения и комфорт автомобилистов, а также улучшит пропускную способность дорожного каркаса нашей страны», — заявил вице-премьер.

Особое внимание Росавтодор уделяет модернизации федеральных трасс Северного Кавказа, плюс ведётся стратегически значимая реконструкция М-7 «Волга», чтобы создать скоростной маршрут «Казань – Екатеринбург».

Не менее значимый проект — капитальный ремонт отрезка автодороги Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области, что соединяет Владимир и Суздаль. Здесь работы планируется завершить летом 2025 года.

Также, как оотмечает ведомство, работы ведутся на магистралях А-370 «Уссури», Р-255 «Сибирь», М-2 «Крым», Р-298 «Курск – Воронеж» и Р-119 «Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов».

Как сэкономить на ОСАГО

Вообще, до конца десятилетия не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс на территории России будут приведены в нормативное состояние, заявил ранее глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков.