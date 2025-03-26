С начала года из-за резкого роста утилизационного сбора продажи электромобилей в России рухнули сразу на 63 процента. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, «Коммерсантъ».

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По его словам, в абсолютных цифрах речь идет об 1,3 тысячи электромобилей. Продажи таких моделей по итогам 2023 года составляли 14,1 тысячи, а 2024-го — 17,8 тысячи, таким образом, ранее речь шла о впечатляющем росте.

Вместе с электромобилями падают и продажи гибридов, хотя там результат в полтора раза лучше — минус 40 процентов (3,9 тысячи автомобилей).

С 1 января утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырос с 32,6 тысячи рублей до 667,4 тысячи, а для подержанных старше трех лет — со 122 тысяч до 1,17 миллиона рублей. На начало 2025 года, по данным агентства, российский парк автомобилей и гибридов составлял около 115 тысяч единиц, из них около трети находятся в московском регионе.

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Ранее сообщалось, что на фоне политической активности главы американского производителя электромобилей Tesla Илона Маска продажи моделей компании в Европе резко снижаются. В целом продажи электротранспорта в Евросоюзе растут, но теперь за счет других брендов.