BMW в состоянии "капсулы времени" выставили на продажу в РФ

"Российская газета" в ходе мониторинга сайтов объявлений обратила внимание на BMW 7-series с индексом Е32, которую выставили на продажу в столице.

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Классический седан 1991 года выпуска с пробегом в 12 000 километров привлек внимание своей немалой ценой в 10 000 000 рублей и отличным внешним видом.

Второе поколение флагманской модели баварского концерна увидело свет в 1986 году и выпускалась вплоть до 1994 года. За этот период с конвейера завода сошло свыше 300 тысяч машин. Линейка силовых установок была обширна, на выбор было доступно два вида трансмиссий.

BMW из объявления представлена в версии 730i с шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 3,0 литра и мощностью 188 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая КПП. Привод - задний. По заверению продавца, машина была привезена из Германии от первого и единственного собственника, владевшего ей без малого 35 лет. Все таможенные пошлины оплачены, и седан готов к постановке на учет в ГИБДД. Кроме того, имеется вся история обслуживания.

Кузов авто окрашен в серый металлик, а салон выполнен в светлых тонах с изобилием деревянных вставок. Сиденья обиты натуральной белой кожей.

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