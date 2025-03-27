Nissan Leaf превратится в кроссовер

Компания Nissan провела презентацию новых моделей и технологий, которые должны дебютировать в 2026 и 2027 финансовых годах. В их числе - концептуальный прототип нового Leaf.

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Главной премьерой ближайших лет станет Nissan Leaf третьего поколения, потому что является глобальной моделью. В новой генерации электрокар превратится в "элегантный и просторный семейный кроссовер, сочетающий в себе существенные улучшения в области аэродинамики с более совершенной архитектурой электромобиля".

Новый Nissan Leaf создан на модульной платформе CMF-EV, которая дебютировала на Nissan Ariya. Из подробностей: будут 19-дюймовые диски, панорамный люк, улучшенная автономность, а также порт зарядки NACS, благодаря чему Leaf можно будет подзаряжать на станциях сети Tesla.

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Больше информации о новом Nissan Leaf появится в середине года.