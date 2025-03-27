В Калифорнии в полтора раза больше зарядок для электрокаров, чем АЗС

По данным Калифорнийской энергетическая комиссии, в штате насчитывается 178 549 зарядных станций для «батарейных» машин. При этом заправок для традиционных автомобилей заметно меньше — около 120 тысяч. Однако подавляющее большинство ЭЗС маломощные, а доля быстрых не превышает 10 процентов.

© Motor.ru

Большинство зарядок — 162 178 — это устройства второго уровня, которым требуется несколько часов, чтобы ощутимо пополнить заряд батареи современного электрокара. И только оставшиеся 16 971, или 9,5 процента, — это быстрые устройства постоянного тока. Некоторые из них способны пополнить запас энергии примерно на 150 километров пути за 15 минут.

При этом в подсчете не учтены домашние зарядные станции. А их намного больше, чем общественных, — около 700 тысяч штук, по подсчетам Калифорнийской энергетической комиссии.

Власти Калифорнии еще в 2020 году встали на путь электрификации. К 2035 году не менее 80 процентов продаваемых в штате машин должны быть электрическими, а оставшиеся 20 процентов — гибридными. Однако план может сорваться из-за решения нового американского президента Дональда Трампа отменить переход страны на «батарейные» автомобили. Под угрозой и одобренные предыдущим главой США Джо Байденом миллиардные инвестиции в расширение парка зарядных станций.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Во всей России на 24 февраля 2025 года числилось только 8368 зарядок, подсчитали эксперты 2Сhargers. Из них быстрых (типа DC) — менее половины, или 45 процентов.