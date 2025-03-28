Nissan сохранит линейку GT-R и возродит Silvia

Компания Nissan не откажется от выпуска GT-R и возродит купе Silvia. Об этом сообщил новый клава японской марки 46-летний Айвен Эспиноза, который вступает в должность первого апреля 2025 года. Топ-менеджер не раскрыл подробностей изменений, которые коснутся культовых автомобилей бренда, однако подчеркнул, что специалисты уже ведут работы по данным направлениям. В то же время компания планирует в будущем выпустить новые модели, которые станут флагманами производителя.

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Эспиноза сообщил, что пока не готов говорить о сроках выпуска GT-R нового поколения, а также в каком виде будет представлена культовая линейка. При этом глава Nissan заявил, что компания уже начала работу по возрождению купе Silvia. По мнению топ-менеджера, спорткары являются частью ДНК компании, поэтому специалисты не откажутся от работы с ними.

В будущем у Nissan появится новый флагманский модельный ряд. Эспиноза рассчитывает, что компания разработает четыре или пять автомобилей, которые возглавят список продуктов бренда. По слухам, одной из машин может оказаться экстремальная версия внедорожника Patrol. При этом флагманы будут продавать по всему миру.

Предыдущий глава Nissan ушел в отставку в середине марта. Тогда же совет директоров компании сообщил о других кадровых перестановках.