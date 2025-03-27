Российские автобренды стали продаваться на вторичном рынке США

К 2025 году автомобили из Европы, Японии и Соединенных Штатов, как новые, так и с пробегом,ввозимые по параллельным каналам, прочно вошли в структуру российского авторынка. Российские же автомобили официально в эти страны не экспортируются. Тем не менее, приобрести машину российского производства за границей вполне реально даже сегодня.

© runews24.ru

LADA Vesta

Так в Германии все еще можно найти Lada Vesta в дорестайлинговой версии. Правда, лишь на вторичном рынке, где подобных предложений достаточно. Российские автомобили официально продавались в Германии с 2017 года, и некоторые немцы успели стать их владельцами. Модель была адаптирована для немецкого рынка, в частности, 1,6-литровый двигатель "Весты" соответствовал экологическим стандартам Евро-6, а также были изменены материалы отделки.

Lada Vesta в Германии можно найти как у частных лиц, так и в небольших автосалонах. Например, в автосалоне в Хайденау выставлен российский седан в базовой комплектации с механической коробкой передач по цене €10 490 (около 960 тыс. рублей).

В Европе на вторичном рынке также можно найти множество объявлений о продаже знаменитого фургона УАЗ-452. В основном такие автомобили продаются в Германии и Нидерландах. Часто это "тюнингованные" машины с большим количеством доработок.

Например, в Хааксбергене (Нидерланды) частный продавец готов продать фургон 2019 года выпуска, оснащенный экспедиционным багажником, дополнительным освещением на крыше, лебедкой и шноркелем. "Буханка" также оборудована лестницей и специальной внедорожной резиной.

Один из берлинских автосалонов предлагает несколько интересных вариантов покупки "Буханки". Например, модернизированная "Буханка" с силовым бампером, увеличенным дорожным просветом и очень удобным салоном с выдвижным столиком и новыми сиденьями. Дилер просит за этот фургон 36 000 евро (3,3 миллиона рублей). В качестве альтернативы можно рассмотреть покупку УАЗ-452 с палаткой на крыше за 28 000 евро. В обоих случаях пробег автомобилей не превышает 1500 км. В графе "Первая регистрация" указан 2022 год.

Американская "Волга"

В США, судя по предложениям, проживает немало поклонников советской автоклассики. Особенно часто встречаются в продаже легендарные "Волги", среди которых попадаются весьма интересные экземпляры.

Например, в Спенсере, США, продается ГАЗ-24 1976 года, ранее использовавшийся в качестве такси. Обстоятельства его попадания в Америку неизвестны. За седан с пробегом 95,5 тыс. км просят $21 995 (около 1,8 млн руб.). Однако спрос невысок: автомобиль выставлен на продажу с весны 2023 года и пока не продан.

NIVA

Lada Niva сохраняет популярность за рубежом, особенно в Европе. В 2020 году Ральф Шумахер, экс-пилот "Формулы-1" и брат Михаэля Шумахера, стал владельцем такой машины.

Японцы также ценят российские внедорожники. Судя по объявлениям, "Нивы" ввозятся в Японию через параллельный импорт. В Иокогаме можно приобрести Lada Niva Legend 2022 года с пробегом 6 тыс. км за примерно 1,6 млн рублей. В России новая Niva Legend стоит от 1 545 000 руб. со скидками.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

"Нивы" регулярно появляются на японских аукционах и быстро находят покупателей. В Осаке недавно продавали Niva Travel с пробегом 2 тыс. км, начальная цена составляла 1 млн иен (около 600 тыс. руб.). Конечная цена продажи неизвестна.