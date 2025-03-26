Замещение «серости»: гибридные кроссоверы Li Auto будут официально продаваться в РФ

Китайская компания Sinomach Auto объявила сегодня, что запустит через свой российский филиал ООО «Гиперион Лизинг (Тяньзцинь)» официальные продажи plug-in гибридных кроссоверов Li Auto — L6, L7 и L9, у дилеров они должны появиться до конца текущего года.

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Li Auto — одна из самых успешных китайский автомобильных компаний, которая, однако, пока не собирается сама осваивать внешние рынки. Вместе с тем марка Li за последние два года стала одним из лидеров автомобильного «серого» импорта в России, её гибридные кроссоверы сегодня можно обнаружить чуть ли не в каждом московском дворе. Встречается на наших дорогах и электрический минивэн Li Mega, который из-за своей дороговизны и специфического дизайна является редкостью даже в самом Китае — его продажи относительно скромны.

​Скоро популярные кроссоверы Li Auto можно будет купить в России официально: компания Sinomach Auto подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Li Auto и будет через ООО «Гиперион Лизинг (Тяньзцинь)» продавать модели L6, L7 и L9 в нашей стране. Ранее Sinomach Auto наладила официальные поставки в РФ китайских внедорожников Oting и Rox 01, последний является прямым конкурентом флагманского Li L9.

В пресс-релизе Sinomach Auto со ссылкой на «Автостат» указано, что на кроссоверы L6, L7 и L9 приходится 97% «серых» поcтавок Li Auto в РФ, поэтому и Sinomach Auto будет поставлять к нам ровно эти же модели, а Li L8 и минивэн Mega пока не будет.

Сертификацию кроссоверов L6, L7 и L9 в России планируется завершить в октябре и до конца года начать их продажи.

Кроссоверы Li L6 (габаритная длина — 4925 мм, колёсная база — 2920 мм), Li L7 (габаритная длина — 5050 мм, колёсная база — 3005 мм) и Li L9 (габаритная длина — 5218 мм, колёсная база — 3105 мм) имеют однотипный облик и практически идентичный дизайн интерьеров, все оснащены plug-in гибридной силовой установкой типа range extender, где установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 154 л.с. механически не связан с колёсам, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Колёса у всех кроссоверов вращают два электромотора, передний и задний, их максимальная совокупная отдача у Li L6 составляет 300 кВт (408 л.с.) и 529 Нм, у Li L7 и Li L9 — 330 кВт (449 л.с.) и 620 Нм.

Ёмкость тяговой батареи у Li L6 — 36,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 182 км по циклу WLTP. Кроссовер Li L7 оснащён батареей ёмкостью 42,8 кВт·ч и может протянуть на ней 190 км по циклу WLTP, соответствующие характеристики флагманского Li L9 составляют 52,3 кВт·ч и 235 км. Li L6 разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с, Li L7 и Li L9 — за 5,3 с, максимальная скорость у всех трёх кроссоверов ограничена на отметке 180 км/ч.

О ценах на официальные Li L6, L7 и L9 в России пока говорить рано, но рискнём предположить, что они будут выше, чем у серых дилеров, зато покупатели официальных машин получат заводскую гарантию и качественный сервис.

Добавим, что в Китае компания Li Auto начала сдавать обороты, поскольку рынок постоянно требует новизны, а кроссоверы L6, L7, L8 и L9 с одной стороны уже порядком примелькались, а с другой — у них появились десятки более дешёвых аналогов от других китайски производителей. Продажи кроссоверов L7, L8 и L9 сейчас стремительно падают, компанию тащит вперёд, по сути, только самый дешёвый L6, но в ближайшее время ожидается премьера первого чисто электрического кроссовера — Li i8.