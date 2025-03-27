Электрический кроссовер Hyundai показали на видео

Новинка дебютирует через несколько дней и станет частью линейки СП Beijing Hyundai. Прототипы вседорожника уже испытали суровыми морозами.

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Совместное предприятие Beijing Hyundai опубликовало видео с зимних тестов своего первого электрического кроссовера. Пока безымянная модель получит нехарактерный для других электрокаров марки дизайн, но, скорее всего, будет построена на общей с ними платформе. Премьера намечена на 28 марта.

Основанное в 2002 году СП Beijing Hyundai Motor выпускает модели Hyundai для китайского рынка. Сегодня в гамме присутствуют седаны Elantra и Sonata, кроссоверы Tucson, Santa Fe, Mufasa, а также минивэн Custo. Электрокар в Китае у «Хёндэ» только один — это хэтчбек Ioniq 5 N, который представляет глобальную линейку.

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Новый кроссовер, по всей видимости, будет построен на «тележки» E-GMP, лежащей в основе больших Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Общей с девятым «Иоником» может оказаться и силовая установка с батареей емкостью 110,3 киловатт-часа, обеспечивающей до 620 километров хода по европейскому циклу WLTP. Топовый Ioniq 9 разгоняется до первой «сотни» за 5,2 секунды и заряжается с пиковой мощностью 350 киловатт.