На аукционе продали редкое купе Lancia Flavia Sport Zagato 1500

На аукционе Oldtimer Galerie Toffen 22 марта 2025 года был представлен редкий и элегантный Lancia Flavia Sport Zagato 1964 года выпуска. Этот автомобиль, один из всего 101 произведенных.

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Lancia Flavia Sport отличалась передним приводом и дисковыми тормозами на всех колесах — впервые для серийного итальянского автомобиля.

Кузов этого купе разрабатывался знаменитым ателье Zagato, что придавало ему необычный и легко узнаваемый облик.

История данного экземпляра остаётся неизвестной вплоть до 2002 года, когда его приобрел нынешний владелец. В 2016–2017 годах он частично восстановил кузов и интерьер, а также провел техническое обслуживание 1,5-литрового оппозитного двигателя и прочих узлов.

С тех пор автомобиль использовался крайне редко, большую часть времени находясь в гараже, но регулярно обслуживался.

На момент продажи пробег Lancia составлял всего 29 700 км.

Кузов Flavia Sport Zagato изготовлен из алюминия, что значительно снижает вес автомобиля и улучшает его динамические характеристики. Отличительной чертой дизайна являются плавные линии и необычная форма боковых окон, заходящих на крышу, что придает автомобилю футуристический вид.

Под капотом находился оппозитный четырехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра, развивающий мощность около 90 л.с. Позднее выпускались версии с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью до 102 л.с. Автомобиль имел передний привод и 4-ступенчатую механическую коробку передач.

В 1964 году прототип Flavia Sport Zagato участвовал в гонке Targa Florio, однако не смог финишировать из-за аварии.