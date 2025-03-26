Выпуск легковых авто в РФ за два месяца вырос на 12,8%

Производство легковых автомобилей в России по итогам января - февраля 2025 года увеличилось по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее на 12,8%, до 115 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

При этом выпуск легковых автомобилей в феврале текущего года по отношению к январю возрос на 11,7%, а в сравнении с февралем 2024 года - на 6,8%, до 60,8 тыс. единиц.

По итогам первых двух месяцев текущего года в РФ произведено 22,4 тыс. грузовых автомобилей, что на 20,1% меньше, чем годом ранее. При этом в феврале производство снизилось на 11,1% в годовом выражении, до 13,5 тыс. единиц, а в сравнении с январем текущего года увеличилось на 52,8%.

Производство автобусов массой более 5 тонн за январь-февраль уменьшилось на 41,9%, до 1 367 единиц. В феврале 2025 года выпуск снизился на 38,7% в годовом выражении, до 838 штук и вырос на 58,4% в сравнении с январем текущего года.

Также в январе - феврале 2025 года было выпущено 2,3 тыс. автобусов массой не более 5 тонн, что на 20,4% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. В феврале производство упало на 12,6% в годовом выражении, до 1,4 тыс. единиц и выросло на 66,7% в сравнении с январем 2025 года.