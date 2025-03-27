Кроссовер Xiaomi YU7 готовится к летней премьере

Компания Xiaomi ближайшем летом представит свой второй электромобиль — среднеразмерный кроссовер YU7 с дизайном, отдалённо напоминающим Ferrari Purosangue. Рассказываем, что на данный момент известно об этой новинке.

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Xiaomi, известная главным образом своей потребительской электроникой, в прошлом году ворвалась на китайский автомобильный рынок с электрическим седаном SU7, который мгновенно стал хитом. Всего одна успешная модель позволила Xiaomi войти в двадцатку самых востребованных автомобильных брендов в Китае: в январе-феврале этого года, по данным CAAM, продано 46 625 экземпляров SU7 — это, на минуточку, больше, чем весь объём продаж Haval с его богатым модельным рядом, позади также остались Lynk & Co, Zeekr, AITO и другие молодые и успешные бренды.

Продажам Xiaomi SU7 способствуют широчайшая известность бренда Xiaomi, достаточно качественный для дебютной модели инжиниринг, очень мощная топ-версия SU7 Ultra и тот факт, что пока Xiaomi продаёт электромобили себе в убыток, теряя на каждой машине около 5000 долларов — это тщательно продуманная стратегия по быстрому захвату рынка. Уже этим летом (в июне или в июле) на рынок выйдет вторая автомобильная новинка Xiaomi — кроссовер YU7, построенный на той же платформе Modena, что и седан SU7.

Ещё в декабре прошлого года Xiaomi YU7 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, тогда же сама компания опубликовала первые официальные фотографии YU7. Снаружи кроссовер Xiaomi слегка напоминает Ferrari Purosangue — вероятно потому, что Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор Xiaomi, купил себе Purosangue и не может на него нарадоваться. Лэй Цзюнь очень любит фотографироваться и рекламировать технику Xiaomi, вчера он выложил на своей страничке в китайской социальной сети Weibo свежую дозу фотографий с собой и Xiaomi YU7 в цветущем весеннем саду.

Габаритная длина Xiaomi YU7 составляет 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600-1608 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3000 мм. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — от 2315 до 2425 кг.

Китайский журнал Autohome сообщает, что у кроссовера будут, как минимум, три модификации. В «базе» YU7 получит один электромотор на задней оси мощностью 235 кВт (320 л.с.) и батарею ёмкостью 96,3 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 820 км пробега по циклу CLTC, максимальная скорость — 240 км/ч.

Вторая по иерархии версия — двухмоторная полноприводная, мощность переднего мотора — 130 кВт (177 л.с.), заднего — 235 кВт (320 л.с.), максимальная совокупная мощность — 365 кВт (496 л.с.), ёмкость батареи — 101,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 760 км по циклу CLTC, максимальная скорость — 240 км/ч.

Старшая версия тоже двухмоторная полноприводная, но более мощная, передний мотор здесь выдаёт 220 кВт (299 л.с.), задний — 288 кВт (392 л.с.), максимальная совокупная мощность — 508 кВт (691 л.с.). Данных о батарее топ-версии пока нет, максимальная скорость — 253 км/ч.

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Ожидается, что цены на Xiaomi YU7 будут находиться в диапазоне от 300 000 до 400 000 юаней (от 3,47 млн до 4,62 млн рублей в переводе по текущему курсу). Xiaomi рассчитывает, что кроссовер будет пользоваться не меньшим спросом, чем седан, поэтому на прошлой неделе даже увеличили себе план продаж на этот год с 300 000 до 350 000 машин.