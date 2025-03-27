Представлен эксклюзивный BMW M3 Touring от G-Power

Тюнинговое ателье G-POWER выпустило свою самую мощную и эксклюзивную версию BMW M3 Touring – G3M Bi-TURBO 800 Touring. Этот супер-универсал ограничен серией всего в 25 экземпляров по всему миру (за исключением США) и является одним из самых мощных автомобилей в своем классе.

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В основе G3M Bi-TURBO 800 лежит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S58 мощностью 800 л.с. двойным турбонаддувом, который был значительно модернизирован специалистами G-POWER. Улучшения включают в себя установку двух увеличенных турбонагнетателей с переработанными колесами компрессора и оптимизированными лопастями, что снижает обратное давление выхлопных газов и температуру, а также увеличивает подачу воздуха в камеры сгорания.

Апгрейд оборудования дополняется фирменным программным обеспечением GP-800, которое адаптирует управление двигателем под увеличенный поток воздуха и повышенное давление наддува. Завершает пакет доработок выхлопная система DEEPTONE из нержавеющей стали с спортивными даунпайпами и 200-сотовыми металлическими катализаторами.

Эта система оснащена центральным и задним глушителями, а также четырьмя карбоновыми выхлопными патрубками разного диаметра (100 мм и 110 мм). После снятия электронного ограничителя скорости, G3M Bi-TURBO 800 Touring способен разгоняться до 330 км/ч.

Экстерьер автомобиля впечатляет своей выразительностью: кузов окрашен в яркий цвет Voodoo Blue, дополненный элементами из карбона и фирменными оранжевыми акцентами G-POWER. Особое внимание привлекает карбоновый капот Venturi RS, который частично окрашен в цвет кузова и оснащен вентиляционными отверстиями для улучшения охлаждения двигателя.

Среди других изменений – передний спойлер GP-DYNAMIC RR, карбоновые "ноздри" радиаторной решетки с уникальным трехполосным дизайном и угловые карбоновые элементы на переднем бампере. Легкосплавные кованые диски G-POWER HURRICANE RR диаметром 20” спереди и 21” сзади окрашены в двухцветную комбинацию оранжевого и серебристого. Они обуты в высокопроизводительные шины размерностью 285/30R20 спереди и 295/25R21 сзади. Для любителей альтернативных решений предлагаются также диски HURRICANE RS.

В салоне G3M Bi-TURBO 800 Touring представлены эксклюзивные детали, подчеркивающие его уникальность. Среди них – премиальные велюровые коврики с логотипом модели и специальные шильдики, свидетельствующие о лимитированном выпуске. По желанию покупателя возможна дополнительная персонализация, включая установку карбонового рулевого колеса с LED-индикацией.

Как сэкономить на ТО

Цена на этот уникальный универсал пока не объявлена.