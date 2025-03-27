Где проще всего найти качественные автомобили с пробегом

Специалисты компании "Авто.ру Бизнес", проанализировав рынок подержанных автомобилей в период с августа прошлого года по январь 2025 года, назвали список регионов с большим количеством предложений, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в "РГ".

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В исследовании учитывались машины с пробегом не более 150 000 километров, возрастом до семи лет и имеющие не более трёх владельцев.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по числу привлекательных для покупки автомобилей с пробегом лидируют Москва (18,7%), Томская область (18,4%) и Санкт-Петербург (16%). Дилерским центрам труднее всего найти выгодные предложения в Ростовской и Свердловской областях (13%), Нижегородской области (12%) и Красноярском крае (11%).

В целом доля машин, соответствующих всем указанным требованиям, снизилась на 1% по сравнению с первой половиной прошлого года.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру" Сергей Игнатов отметил, что количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом от частных лиц остаётся ограниченным. По его словам, за прошедшие три года наблюдается тенденция, когда водители предпочитают дольше пользоваться своими машинами из-за отсутствия доступных альтернатив на рынке. Этот тренд усиливается такими факторами, как продолжающийся рост цен на новые "легковушки" и высокие ставки по кредитам.

По этой причине многие потребители предпочитают отложить продажу, а в случае, если они решатся это сделать, то чаще всего владельцы реализуют их среди своих друзей или знакомых. Если речь идёт о машине в отличном состоянии, нередко за нее просят на 70% больше рыночной стоимости, резюмировал эксперт.

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