У электрокара "Атом" появится туристическая версия

Российский электрокар «Атом» получит версию для туризма. Судя по первому изображению, такой хэтчбек отличится кроссоверным обвесом и яркими акцентами, а также поперечинами на крыше для установки бокса.

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В распоряжении «Мотора» оказались первые изображения электрокара «Атом» в туристической версии. Такое исполнение подразумевает обвес из некрашеного пластика по нижнему периметру кузова, новые бамперы, накладки на двери, а также расширители арок. Всё это разбавляют яркие буксировочные проушины и корпуса боковых зеркал.

Старт производства «Атома» запланирован на этот год. Электрокар получит кузов из пяти разных металлов с запатентованной конструкцией силовых порогов, электромотор мощностью 204 лошадиные силы и 294 Нм крутящего момента и батарею емкостью 77 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода до 500 километров.

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Бортовая электроника «Атома» создана собственными силами, стекла с поддержкой проекции будет поставлять Борский стекольный завод, а шины — Pirelli. Выпускать хэтчбеки хотят на столичном заводе «Москвич», а затем сборку наладят в китайском Харбине — партнером «Атома» выступит корпорация XY Group.