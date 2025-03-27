Двигатель автомобилей УАЗ вылечили от течей масла

Новинка адресована моделям «Патриот», «Пикап», «Профи», а также представителям «старого грузового ряда» (то есть «буханке»). Сейчас производитель агрегатов завершает тестовую программу, а во втором квартале рядные четвёрки улучшенного образца начнут ставить на серийные машины.

© Quto.ru

Как отмечает IZ.RU, главное отличие модернизированного двигателя — в клапанной крышке, что отличается увеличенным количеством точек крепления (в том числе — в промежутках между свечными колодцами).

Предполагается, что более совершенный конструктив избавит мотор от известной прооблемы заволжских атмосферников — «запотевания» стыка клапанной крышки и гооловки блока цилиндров маслом.

Ещё одно нововведение — более точная запрессовка направляющих втулок клапанов на оборудовании следующего поколения: это сделает камеры сгорания герметичнее, а рабочий процесс — эффективнее.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

Ранее стало известно, что УАЗ закончил «северные» тесты нового турбодизеля. Каждый из трёх тестовых автомобилей преодолел свыше 15 000 километров по дорогам Ямало-Ненецкого автономного округа.