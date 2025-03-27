"Волгу" с маленьким пробегом выставили на продажу за 2 млн рублей

"Российской газете" в ходе мониторинга автомобильного классифайда "Авто.ру" удалось обнаружить в продаже в Москве ГАЗ-3102 "Волга" в музейном состоянии с пробегом всего 19000 км.

© Российская Газета

Владелец просит за представительский советский седан внушительные 1 990 000 рублей.

Автомобиль из объявления выпущен в 1997 году и обладает изобилием деталей, доступных только на машинах из первых партий. Так, в салоне установлена передняя панель старого образца, сидения и дверные карты обиты добротным велюром болотного цвета, на заднем стекле вместо тонировки установлена защитная шторка. Помимо прочего, в ногах водителя и пассажира интегрирована система спецсвязи. Кузов окрашен в черный металлик, как и подобает "Волгам" того времени, и в изобилие украшен хромированными деталями.

Под капотом автомобиля установлен инжекторный двигатель с индексом ЗМЗ 406 объемом 2,3 литра, который выдает 150 лошадиных сил, хотя изначально по документам там находился классический 402-й мотор с карбюратором.

От первого прототипа до серийного производства ГАЗ-3102 прошел длинный и тернистый путь. Его выпуск на конвейере Горьковского автозавода стартовал в далеком 1981 году и продолжался вплоть до 2008 года. Машина, имевшая массу новшеств для своего времени, являлась глубокой доработкой модели ГАЗ-24.

Долгое время "Волги" поставлялись исключительно для партийных чиновников и глав администраций. Не обошла стороной доработка автомобилей для нужд спецслужб. Так, некоторые седаны, оборудованные агрегатами от ГАЗ-14 "Чайка", работали в Гараже особого назначения в качестве машин сопровождения.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее "РГ" писала о том, что в России выставили на продажу ВАЗ-2110 без пробега.