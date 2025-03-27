Редкое купе Mitsuoka Le-Seyde 1990 года продают в Москве

Купе Mitsuoka Le-Seyde 1990 года продают в Москве за 5 400 000 рублей

© За рулем

На одном из российских классифайдов выставлен на продажу редкий Mitsuoka Le-Seyde – полноразмерное двухдверное купе, выпущенное в 1990 году в количестве всего 500 экземпляров, которые были распроданы за четыре дня.

Японская компания Mitsuoka Motor была основана в 1968 году и специализируется на производстве автомобилей в стиле неоретро, дизайн которых напоминает американские и британские машины 1950-х и 1960-х годов.

Mitsuoka Le-Seyde построен на базе Nissan Silvia пятого поколения, каждый автомобиль собирали вручную, что добавило индивидуальности каждому экземпляру.

Представленный на классифайде автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. В нем есть разъемы USB и AUX, передние стеклоподъемники, электропривод передних сидений и зеркал, камера заднего вида, АБС и сигнализация.

Кроме того, на Le-Seyde установлены литые диски и противотуманные фары. Пробег машины составляет всего 14 тыс. км, хотя, понятно, такие автомобили приобретаются не для ежедневных поездок.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Продавец из Москвы предлагает 35-летнее купе за немалые 5,4 млн рублей. Хотя цена за неоретро может показаться «слегка» завышенной, по фото видно, что автомобиль находится в идеальном состоянии, и наверняка найдутся те, кто заинтересуется этой необычной машиной.