Китайский Changan вышел на европейский рынок

Ею станет Deepal S07 — гибридный кроссовер, который, к слову, обещан и россиянам. Его продажи начнутся в апреле в Скандинавии, затем в Германии, Нидерландах и Великобритании. Уже к концу 2025 года Changan откроет в Европе сотню дилерских центров и расширит территорию присутствия — уже достигнуты договоренности с Португалией и Грецией.

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Deepal — это суббренд Changan, запущенный в Китае в 2022 году для продажи электрокаров и гибридов среднего ценового диапазона. Ну, а S07 — кроссовер с последовательной гибридной установкой, в которой 1,5-литровый бензиновый ДВС выступает в роли регенератора энергии, а за вращение колес отвечает 238-сильный электромотор на задней оси. На китайском рынке для модели предложены две батареи на выбор емкостью 31,7 либо 39 киловатт-часов. На чистом электричестве кроссовер проезжает 215−285 километров в зависимости от версии.

По габаритам Deepal S07 сопоставим с Geely Monjaro, а внешне отдаленно напоминает Lamborghini Urus из-за узкой передней оптики и покатого капота. В салоне установлен 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, вынесенный на рулевую колонку селектор трансмиссии и две беспроводные зарядки на центральном тоннеле.

В Китае Deepal S07 (там модель носит обозначение S7) стоит 169,9−185,9 тысячи юаней (2,05−2,25 миллиона рублей по актуальному курсу). Цены для европейского рынка пока не объявлены.

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В конце прошлого года безопасность Deepal S07 проверили по методике Euro NCAP. По итогам краш-тестов защиту взрослых пассажиров кроссовера оценили на 95 процентов. Как утверждает Changan, этот показатель — один из лучших в классе. Оценка за защиту пассажиров-детей — 87 процентов, а за безопасность пешеходов — 74. Наконец, 77 процентов заработали технологии активной безопасности, в числе которых система контроля скорости, ассистент удержания в полосе и система мониторинга состояния водителя.