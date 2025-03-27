В РФ привезли Volkswagen Teramont X 2025 года

"Российской газете" удалось выяснить, что российские дилеры начали продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont X 2025 года выпуска. Автомобили уже есть в наличии.

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Volkswagen Teramont X - полноразмерный кроссовер, выпускаемый в КНР совместным предприятием SAIC-Volkswagen. Длина автомобиля составляет 4917 мм, колёсная база - 2980 мм.

Teramont X оснащается мотором 2.0 TSI мощностью под 220 л.с., роботом и системой полного привода.

Кемеровский дилер указал, что кроссовер представлен в максимальной комплектации, имеет действующий ЭПТС, а в цене 5,6 млн рублей учтен коммерческий утильсбор.

В РФ можно купить чуть более компактный Changan CS95 (4949 мм в длину и 2810 мм по колёсной базе) с двухлитровым двигателем, 8АТ и передним приводом за 4,53 млн рублей.

Как сэкономить на ОСАГО

Намного дешевле обойдётся полноразмерный рамный внедорожник, но с утилитарным характером, Haval H5 (5190 мм, 3140 мм) - 3,9-4,35 млн рублей. От 4,6 млн стартует цена на флагманский Haval H9.