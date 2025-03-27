Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки

26 марта нижняя палата отклонила проект, который предлагал ввести скидку на быструю оплату такого штрафа — об этом говорится на сайте Госдумы. Отмечалось, что по правовой природе штраф схож со штрафами за нарушения ПДД, на которые, в отличие от «парковочных» штрафов, дают дисконт.

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Проект внесли на рассмотрение еще летом прошлого года, а осенью его одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. В тексте, однако, указана 50-процентная скидка при оплате в 20-дневный срок, которой уже нет и при оперативной оплате других штрафов.

Так, 1 января нынешнего года скидка при быстрой оплате штрафа за нарушение ПДД уменьшилась с 50 до 25 процентов. При этом увеличился срок льготной оплаты — вместо 20 дней теперь дается 30.

Авторы законопроекта отмечали, что он унифицирует «правоприменительную практику по административным правонарушениям вне зависимости от уровня акта». Также, по их словам, отсутствие скидки на один из самых крупных штрафов вызывает вопросы у автомобилистов. Предполагалось, что решение о введении скидки будут принимать региональные власти.

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В числе недочетов предложения — его несоответствие принципу системности, отмечали в правительстве. То есть проект затрагивает только одно нарушение — неоплату парковки. Кроме того, наделение регионов возможностью вводить скидку «не соответствует принципу равенства перед законом». Был ли доработан проект перед первым чтением в Госдуме, неизвестно.