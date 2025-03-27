Как часто оплачивают общественный транспорт по геолокации

16,5 млн раз россияне оплатили проезд в общественном транспорте по геолокации

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С 2023 года россияне 16,5 млн раз воспользовались оплатой проезда в транспорте по геолокации. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Система работает через мобильное приложение: оно определяет местоположение пассажира, маршрут и автоматически рассчитывает стоимость поездки. После подтверждения сумма списывается, а билет оформляется в электронном виде.

Новая технология внедряется в рамках проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира». Его цель — сделать поездки удобнее за счет цифровых сервисов, сократить использование наличных денег и бумажных билетов. Также проект помогает развивать безналичную оплату, онлайн-карты маршрутов и цифровые профили пассажиров.

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Сейчас оплата по геолокации доступна в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде и Костроме. В Московской области, Санкт-Петербурге и Курске идут тестирования.