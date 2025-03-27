В автомобилях Lada 80% микрочипов будут российскими

Входящая в состав холдинга GS Group фирма GS Nanotech выпустила пробную партию микросхем для нужд автомобильной промышленности. Они используются в электронных блоках и модулях, необходимых для работы систем управления, торможения и климат-контроля.

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На данный момент доля отечественной электронной компонентной базы составляет лишь 15−25%. В компании сообщают, что готовы закрыть 80% Волжского автозавода в микросхемах — это около 175 млн штук в год.

Завод GS Nanotech уже получил необходимые сертификаты по стандартам для выпуска элементов электронной компонентной базы. Планируется выпускать микросхемы для поставщиков, которые являются смежниками ВАЗа, ГАЗа, КамАЗа и других.

Генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин считает это направление очень перспективным, поскольку в марте 2024 года в России актуализировали требования к уровню локализации автомобилей, допускаемых для госзакупок.

И они постоянно ужесточаются: если в январе 2021 года легковушки и грузовики должны были иметь не менее 3200 баллов, то с января 2025-го — уже 4500. В 2026-м обязательный минимум вырастет до 5500 (для грузовиков — до 5800).

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И продолжая тему импортозамещения. На российских машинах фары Hella, Bosch и Valeo заменят белорусскими. На данный момент выпускается свыше 300 модификаций, причем большинство — в светодиодном исполнении.