87 новых LADA Granta пополнили автопарк медучреждений региона

Укрепление материально-технической базы медучреждений происходит по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Обновление автопарка - это один из шагов по модернизации первичного звена здравоохранения, отметил во время общения с главврачами больниц и поликлиник губернатор Вячеслав Федорищев. - Таких шагов будет больше, - заверил он. - Но самое главное, что мы перевооружаемся, переоснащаемся. По каретам скорой помощи также будет усиление. Шесть новых LADA закрепили за Сызранской городской и районной больницей. Машины будут использоваться для оказания неотложной помощи на дому, транспортировки пациентов на диспансеризацию, для доставки лекарств и биоматериала, отметила главврач Вера Лиходеева. - Это позволит нам улучшить доступность медпомощи, в первую очередь в удаленных населенных пунктах, - заметила она. - При таких расстояниях, как у нас, - это большое подспорье. Также шесть неотложек поступили в распоряжение медиков Самарской городской больницы № 4. Как отметила главврач учреждения Наталья Виктор, это позволит еще эффективнее оказывать медпомощь 97 тысячам взрослого населения, прикрепленного к больнице. - Автомобили помогут нам при неотложной помощи, помощи паллиативным больным, людям с подозрением на вирусные инфекции. Большое внимание мы оказываем участникам СВО и членам их семей - на автомобилях доставляем их для диспансеризации и реабилитации. С особым трепетом всегда относимся к помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - всех мы осматриваем на дому. И для этого важно усиление автопарка: это подспорье как для медработников, так и для наших пациентов, - уверена главрач СГБ №4. Пять LADA Granta с логотипом "Служба здоровья" переданы в автопарк Самарской горбольницы № 7. Как отметил начальник гаража Геннадий Зубанов, замена отработавших свой ресурс машин неотложной помощи происходит ежегодно. - Это всегда приятно. Мы обслуживаем Красноглинский район, в том числе поселки Береза и Прибрежный. Расстояния большие. Автомобили, тем более новые, позволяют быстрее добираться до пациентов - как взрослых и детей, - поделился он. По словам министра здравоохранения Андрея Орлова, в середине марта заключен контракт на поставку в медучреждения автомобилей "Газ Соболь", которые оснащены приемными устройствами и носилками. Также до конца года больницы и поликлиники получат еще 91 легковую машину для неотложной помощи.