Немецкие автопроизводители бьют тревогу из-за импортных тарифов

Немецкие автопроизводители в четверг осудили повышение таможенных пошлин на автомобили, решение о котором накануне принял президент США Дональд Трамп. По их мнению, это является "фатальным сигналом для свободной торговли".

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Дополнительные 25 процентов таможенных пошлин "представляют собой значительное бремя для компаний и глобальных цепочек поставок" автомобильной промышленности "с негативными последствиями, особенно для потребителей, в том числе в Северной Америке", говорится в заявлении Федерации немецких автопроизводителей (VDA), которое цитирует информационное агентство Belga. "Последствия будут ощущаться на росте и процветании со всех сторон", - добавили в VDA, призвав Соединенные Штаты и Европейский союз быстро вступить в переговоры, чтобы найти "более сбалансированный подход". "Риск глобального торгового конфликта высок для всех сторон", - говорится в заявлении. При этом, как ожидается, особенно пострадают немецкие модели высокого класса и внедорожники.

Новые налоги со 2 апреля будут применяться ко "всем автомобилям, которые не производятся в Соединенных Штатах", заявил в среду президент США, сообщает Associated Press. До сих пор применяемая ставка составляла 2,5 процента. Это означает, что импортные автомобили теперь будут облагаться налогом в размере 27,5 процетов от их стоимости. Немецкие производители имеют заводы в Соединенных Штатах, но большинство их моделей высокого класса экспортируются из Германии или Восточной Европы. Высококлассные бренды Audi и Porsche, входящие в состав Volkswagen Group, производят свои модели за пределами Соединенных Штатов.

Со своей стороны немецкий производитель BMW уже оценил в середине марта ущерб от повышения таможенных пошлин США и налогов ЕС на автомобили, произведенные в Китае, в один миллиард евро в 2025 году. Как и Mercedes, группа экспортирует седаны из Европы, но у нее также есть местные заводы, где она производит внедорожники, американские фавориты, такие как BMW X5 или Mercedes GLE. Ранее немецкие автопроизводители сообщили о падении прибыли в 2024 году, отягощенном падением продаж в Китае и ростом затрат.

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Между тем

Цены на автомобили в США начнут расти очень скоро, возможно, в течение следующих нескольких недель, прогнозируют эксперты. Эти дополнительные расходы быстро поднимут цены на автомобили, если тарифы вступят в силу. Предыдущие планы по тарифам дважды приостанавливались или откладывались, уточняет CNN. Несмотря на то, что тарифы направлены на стимулирование производства в США, побуждая клиентов выбирать машины американского производства, автомобили, произведенные на американских заводах, по-прежнему будут облагаться тарифами. Все 10,2 миллиона автомобилей, построенных на заводах США в прошлом году, были построены со значительным количеством импортных деталей, в основном из Канады и Мексики.