Автопрому ЕС предрекли крах из-за новых пошлин

Новый виток торговой войны грозит серьезными последствиями для европейского автопрома, считает издание Politico. Особенно чувствительным окажется удар по экономикам Германии, Италии, Венгрии и Польши. Новые пошлины, анонсированные Дональдом Трампом, должны вступить в силу 2 апреля нынешнего года.

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Politico отмечает, что на рынок США приходится более одной пятой части экспортируемых из европейского региона автомобилей. Вероятно, объем поставок придется скорректировать, так как увеличение стоимости каждой ввозимой в Америку машины на четверть серьезно повлияет на спрос.

В Белом доме уточнили, что новые пошлины распространяются на «легковые автомобили и легкие грузовики иностранного производства» и дополняют уже действующие. Помимо автомобилей, они затронут древесину и полупроводники, импортируемые в США. Кроме того, в мае в список облагаемых товаров войдут автомобильные детали, включая двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Американский президент также пригрозил ужесточить тарифы, если Евросоюз и Канада объединятся, чтобы дать США отпор.

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Автопром Европы и без того переживает не лучше времена. Автогиганты один за другим объявляют о планах по экономии и сокращению персонала. Толкают их на это падающие продажи и расцвет китайских конкурентов, предлагающих более доступные электрокары.