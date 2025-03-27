В РФ хотят ужесточить требования к локализации машин в такси

В администрации президента России подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о локализации в сфере такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Изменения подразумевают, в частности, ограничение допуска автомобилей к работе в такси. Разрешать осуществлять пассажирские перевозки предложили водителям только тех машин, которые набрали необходимый балл локализации или были произведены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

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Иными словами, допускать к работе в такси рекомендовали автомобили, большая часть сборки которых проводилась на территории России. Что касается СПИК, то речь идет о контрактах, которые были заключены с марта 2022 года по конец зимы 2025-го. Если же машину произвели по СПИК после 1 марта этого года, то включать ее в реестр легковых такси предложили только по согласованию с правительством.