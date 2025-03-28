Lada Largus вернули версию Comfort

Она стоит немного дороже Classic Plus, но предлагает более богатое оснащение. Этой комплектации, к примеру, полагается регулировка водительского сиденья по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, регулировка и обогрев зеркал и молдинги боковых дверей.

© Motor.ru

Компания АвтоВАЗ вновь обновила перечень комплектаций Lada Largus, вернув универсалу версию Comfort. О ее появлении «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов. Такой «Ларгус» стоит на 5 тысяч рублей дороже Classic Plus (1 710 000 р. против 1 705 000), но при этом доступен исключительно с восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой».

Оснащен Largus Comfort лучше. Здесь есть натяжная полка багажника (только с пятиместным салоном), регулировка кресла водителя по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал, дверные ручки в цвете кузова и молдинги. Вместе медиасистемы — обычная аудиоподготовка, как у Classic Plus.

© Lada

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Семиместный салон «Комфорту» доступен в качестве опции за 50 тысяч рублей, а мультимедиа Enjoy Pro с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и предустановленными сервисами «Яндекс.Авто» по-прежнему остается прерогативой топовой версии Enjoy стоимостью 1 915 000 рублей.