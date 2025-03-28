Обновление Android Auto заменит Google Assistant

Портал 9to5Google сообщил, что новая версия Android Auto, 14.0, получила изменения, касающиеся Google Assistant.

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Как отмечают инсайдеры, хотя первоначально пользователи могут не заметить видимых изменений после обновления, более тщательное исследование кодовой базы приложения раскрывает намёки на то, что вместо Ассистента в автомобильную систему будет встроена ИИ-модель Gemini, персональный ИИ-ассистент, который почти готов к интеграции в Android Auto.

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Хотя эти изменения пока недоступны для пользователей, строки кода свидетельствуют о том, что обновление находится в финальной стадии разработки. Ожидается, что обновление принесёт улучшения в управлении автомобилем и настройке карт. Также было замечено добавление новых файлов изображений, связанных с HD Radio. Однако точные сроки выпуска этих функций пока остаются неизвестными.