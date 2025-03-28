Обновление Android Auto заменит Google Assistant

Обновление Android Auto заменит Ассистент на ИИ Gemini
Портал 9to5Google сообщил, что новая версия Android Auto, 14.0, получила изменения, касающиеся Google Assistant.
Как отмечают инсайдеры, хотя первоначально пользователи могут не заметить видимых изменений после обновления, более тщательное исследование кодовой базы приложения раскрывает намёки на то, что вместо Ассистента в автомобильную систему будет встроена ИИ-модель Gemini, персональный ИИ-ассистент, который почти готов к интеграции в Android Auto.
Хотя эти изменения пока недоступны для пользователей, строки кода свидетельствуют о том, что обновление находится в финальной стадии разработки. Ожидается, что обновление принесёт улучшения в управлении автомобилем и настройке карт. Также было замечено добавление новых файлов изображений, связанных с HD Radio. Однако точные сроки выпуска этих функций пока остаются неизвестными.