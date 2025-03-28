Samsung и Xiaomi планируют объединиться для разработки электромобилей

Стало известно, что председатель совета директоров Samsung Electronics Джей Ли провёл встречу с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюном на заводе Xiaomi в Пекине, где производятся электромобили.

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Это первая официальная встреча между представителями двух технологических гигантов за последние семь лет, и она может привести к потенциальному сотрудничеству в области электромобилей. Xiaomi активно расширяет «свои амбиции» в сфере электромобилей и в планах китайской корпорации увеличение производства до 350 000 EV в 2025 году.

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Портал GizmoChina сообщает, что возможное сотрудничество создаст спрос на компоненты, в которых Samsung превосходит конкурентов, такие как аккумуляторы, дисплеи, чипы искусственного интеллекта и информационно-развлекательные системы. Предварительная встреча, вероятно, означает, что компании рассматривают возможность сотрудничества в области электромобилей, основанного на их уже существующем партнёрстве в других областях.