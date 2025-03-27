АвтоВАЗ опроверг сообщения о призыве не пускать Renault обратно в РФ

PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил, что российский автопроизводитель не обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допускать возвращения французского Renault в Россию. Его слова приводит «360.ru».

Ранее телеканал сообщил, что АвтоВАЗ направил Путину обращение, в котором призвал «не пускать обратно в РФ Renault и других предателей, сбежавших из России, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул российскую компанию в сложные для нее времена».

Ильинский назвал эту информацию фейком.

«Текст, который приведен на фотографии в соцсетях, был заменен. Этого текста никогда не выпускали ни АвтоВАЗ, ни профсоюзная организация», — отметил он.

Напомним, что Renault покинула Россию весной 2022 года. Однако перед этим компания заключила сделку, продав долю в 68% АвтоВАЗу с правом обратного выкупа в течение шести лет.