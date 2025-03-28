ЕС хочет запретить нарушителям ПДД садиться за руль во всех странах

В Евросоюзе согласовали новые жёсткие меры: если водитель серьёзно нарушил ПДД в одной из стран, ему могут запретить садиться за руль по всей Европе. Независимо от того, в каком из государств-членов было выдано водительское удостоверение. Точные сроки введение новых правил ещё не оглашены: решение нужно утвердить между Европарламентом и странами ЕС.

© Quto.ru

На данный момент правила следующие: если страна ЕС не выдавала водительское удостоверение, она может ограничить в вождении нарушителя только на своей территории.

Новая версия закона предполагает, что нарушитель будет ограничен в праве на управление транспортном по всему Евросоюзу, если такое ограничение наложено любым из членов ЕС.

Новые правила направлены, в первую очередь, для борьбы с сёрьезными нарушениями вроде ДТП с летальным исходом или вождения в состоянии опьянения.

Как сэкономить на ТО

Для начала нарушителя ограничат в вождении на три месяца, а далее, если все апелляции будут исчерпаны, запрет автоматически станет общеевропейским.