Huawei запустит марку для «умных», но доступных машин

По данным Car News China, он получит название Shangjie (Шанцзе) и будет представлен 10 апреля. Первенцем бренда может стать среднеразмерный кроссовер стоимость от 150 до 200 тысяч юаней (1,7-2,3 миллиона рублей), ориентированный на молодую аудиторию и щедро оснащенный «умными» функциями. Премьеру ждут в четвертом квартале 2025 года.

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В основу первого автомобиля в линейке Shangjie ляжет актуальная модель SAIC. Вероятный кандидат — кроссовер RC7 марки Marvel. По другим данным, за основу возьмут что-то из Rising Auto либо Roewe.

Как бы то ни было, первенцу Shangjie обещают усовершенствованную систему автономного вождения и медиасистему на базе фирменной операционки Huawei HarmonyOS. При этом новинка не обязательно будет чистым электрокаром: возможно, в ее гамме будут и электрические варианты, и версии с «удлинителем хода», которые есть в ассортименте SAIC.

Для Huawei это будет уже пятое партнерство с автопроизводителем. Среди имеющихся — Seres Group (марка Aito), Chery (марка Luxeed), BAIC Group (Stelato) и JAC (Maextro). А учитывая стартовую цену в 150 тысяч юаней, кроссовер Shangjie станет самым дешевым в линейке Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) — дочерней структуры Huawei, занимающейся автомобилями.

Как сэкономить на ОСАГО

Китайский рынок переживает всплеск интереса к продвинутым автомобильным технологиям, причем «умные» машины становятся все дешевле. Очередное подтверждение тренда — недавно выпущенный Aito M5 Ultra с автономной системой вождения Huawei ADS 3.3. Его цена — от 229 800 юаней (менее 2,7 миллиона рублей).