В Москве продают 20-летний внедорожник «Тигр»

В рамках масштабной модернизации инженеры из ателье TuningUp полностью переделали салон внедорожника, оборудовав машину множеством комфортных опций для дальних путешествий. К примеру, в автомобиле появился походный душ, телевизор и современная мультимедиа. При этом пробег 20-летнего «Тигра» составляет всего 21 тысяча километров.

© Motor.ru

ГАЗ-2330 «Тигр» разрабатывали для военного применения. Однако у внедорожника существует и гражданская версия, которую и выставили на продажу. Такие полноприводные модели оборудованы 5,9-литровым дизелем Cummins, отдача которого составляет 180 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика».

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Тюнеры из ателье TuningUp взялись за модернизацию машины в 2011 году. В рамках работ специалисты полностью перешили интерьер бежево-коричневой кожей. В салоне появилась мультимедийная система с телевизором, холодильник, а также множество сервоприводов и радиосвязь. Кроме того, автомобиль оснастили экспедиционным багажником, шноркелем, а также «люстрой» на крыше и лебёдкой.

Специально для длительных путешествий внедорожник оборудовали походным душем, к которому прилагается отдельный бак для воды. При этом кузов «Тигра» окрасили в стиле наскальной живописи. Приобрести редкую модель с пробегом 21 тысяча километров можно за 10 миллионов рублей.

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