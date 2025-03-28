Названы китайские автомарки, которыми больше всего интересуются россияне

Сервис "Авто.ру Бизнес" проанализировал интерес аудитории к новым китайским автомобилям: 10 брендов с самым большим количеством SEO запросов о покупке на "Авто.ру" сопоставили с количеством зарегистрированных автомобилей за последние 14 месяцев (по данным "Автостата") и сделали следующие выводы.

Десять наиболее популярных китайских брендов обеспечили более 86% всех регистраций новых автомобилей из Китая на российском рынке. Лидер по уровню интереса покупателей - марка Haval.

При этом более глубокий анализ показывает, что наибольшую эффективность с точки зрения конверсии интереса в реальные покупки показал бренд Exeed - доля его регистраций от общего количества поисковых запросов составила 4,8%. Высокие показатели бренда можно объяснить оптимальным сочетанием факторов: широкой модельной линейкой с ценовым диапазоном от 1,7 до 6 миллионов рублей, развитая и доступная дилерская сеть, а также программы по субсидированию автокредитов и рассрочки.

В то же время марка GAC наиболее успешно конвертирует интерес пользователей в телефонные звонки дилерам (1,66%), что подчеркивает качество и эффективность маркетинговой стратегии компании.

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Chery лидирует в эффективности продаж на этапе уже установленных контактов, демонстрируя наибольшую конверсию телефонных обращений клиентов непосредственно в регистрацию автомобилей. Этому также способствуют субсидированные кредитные программы производителя и авторассрочка.

Более низкие показатели среди лидеров - у бренда Tank: конверсия интереса аудитории в реальные регистрации составила всего 1,53%. Причиной этому может быть ценовое позиционирование бренда. Стоимость моделей Tank заметно выше, чем у большинства других участников топ-10, что ограничивает массовый спрос на его продукцию. Кроме того, аудитория этого бренда более узкая и ориентирована на покупку внедорожников, а не просто кроссоверов.